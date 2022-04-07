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Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу своими первыми результативными действиями в сезоне отметился многолетний лидер "Астаны" Марин Томасов. В игре с "Махтааралом" (3:0) 34-летний хорват оформил ассист и реализовал пенальти. Однако к форме столичной "десятки" все еще есть вопросы. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Томасов выступает в составе "Астаны" уже шестой сезон, и к настоящему моменту он является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории "сине-желтых". Болельщики уже привыкли к тому, что Марин начинает новый сезон с огненной статистики, но в этом году такого не произошло.

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона. Фото 1

В стартовых трех турах КПЛ-2022 Томасов голевыми действиями не отмечался, хотя на поле был заметен. Партнеры по-прежнему ищут глазами в первую очередь хорвата, но вот у того не всегда получается и в плане дриблинга, и в плане завершения атак.

Лишь в четвертом туре Томасова "прорвало", и это случилось в гостевой встрече с "Махтааралом". Однако главной звездой на поле в тот день был не Томасов, а другой вингер Педро Эуженио. Португалец оформил дубль, а также заработал пенальти, с которого и открыл счет своим голам в 2022-м Марин.

От него хотели избавиться. Как легионер "Астаны" набрал форму в начале нового сезона

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона. Фото 2

И теперь по итогам четырех туров в статистической копилке Томасова по одному голу и ассисту. И эта результативность в разы хуже прошлогодней, когда Марин в стартовых четырех играх чемпионата забил два мяча и оформил аж семь голевых передач.

Статистика Томасова после первых четырех туров в каждом из сезонов:

КПЛ-2022: 1+1
КПЛ-2021: 2+7
КПЛ-2020: 1+0
КПЛ-2019: 2+4
КПЛ-2018: 1+4

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона. Фото 3

Как вы видите, хуже цифры у Марина были лишь в 2020 году, но там ситуация была совершенно другой. Тогда команды успели отыграть два тура, а затем чемпионат был приостановлен на несколько месяцев из-за начавшегося локдауна. Поэтому сравнивать старт кампаний 2020 и 2022 годов будет неправильно.

Сейчас же Томасов в другом положении. Он прошел через предсезонные сборы, хотя и на них прибыл не сразу. В межсезонье даже были слухи, что лидер команды может сменить клубную прописку и даже перебраться в "Тобол".

Но в итоге хорват приехал на сборы и принял участие в большинстве матчей команды. Там же Томасов стал куда чаще примерять капитанскую повязку, так как Абзал Бейсебеков не всегда попадал в состав.

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона. Фото 4

Но на качество игры новый статус первого вице-капитана никак не повлиял. Зато могло показаться, что Марину в коллективе стало скучно, ведь целый ряд балканских футболистов, с которыми он всегда находился рядом, покинули клуб. Сейчас из балканцев в команде есть лишь вратарь Марко Милошевич и тренерский штаб.

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В последнем матче Томасов напомнил болельщикам о себе и своих навыках. Теперь в столичном клубе будут ждать от Марина такой же игры и в дальнейшем, тем более, что конкуренция в атаке после подписания новичков-легионеров усилилась.

Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона. Фото 5

Отметим, что в прошлом сезоне Томасов провел за "Астану" 34 матча во всех турнирах. В них он забил 22 мяча и раздал 14 голевых передач.

Всего за столичный клуб хорватский вингер провел 166 матчей, забил 76 голов и оформил 63 ассиста.

Свой следующий матч "Астана" проведет в воскресенье, 10 апреля. В пятом туре КПЛ столичные примут "Тараз".

Фото: ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Махтаарал ФК Тобол ФК Тараз ФК Хорватия

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