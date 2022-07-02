Нападающий сборной Казахстана нашел новый клуб

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:03

Бывший нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний форвард стал игроком "Жетысу", выступающего в первой лиге. Этот сезон Турысбек начинал в "Атырау", а до этого девять месяцев находился без клуба.

В составе "нефтяников" он принял участие в девяти матчах КПЛ, но своей игрой не убедил тренерский штаб и стороны прекратили сотрудничество.

На счету Турысбека 14 матчей за сборную Казахстана и три гола. Также он выступал за "Спартак", "Сункар", "Тобол", "Кайрат", "Жетысу", "Шахтер" и "Тараз", есть опыт игры в чемпионате Сербии.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
2 Астана 14 7 3 4 29-16 24
3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 13 3 7 3 11-12 16
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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