Форвард сборной Казахстана остался без клуба

Экс-форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек и футбольный клуб "Атырау" решили не продолжать трудовые отношения, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турысбек пропустил прошлый сезон, зимой получив шанс в "Аксу". Однако нападающий не сумел убедить тренерский штаб павлодарского клуба.
Перед стартом сезона-2022 он перешел в "Атырау", в составе которого принял участие в девяти матчах. Но своей игрой не убедил тренерский штаб продолжить сотрудничество.
На счету 30-летнего нападающего 14 матчей за сборную Казахстана и три гола. Также он выступал за "Спартак", "Сункар", "Тобол", "Кайрат", "Жетысу", "Шахтер" и "Тараз", есть опыт игры в чемпионате Сербии.
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