"Наложили 16 швов". Игрок "Жетысу" рассказал о травме, полученной в матче с "Кайратом"

Алишер Абдулин

Полузащитник "Жетысу" Рауль Джалилов, получивший травму в матче OLIMPBET-чемпионата Казахстана с "Кайратом", должен в скором времени вернуться в строй. В интервью корреспонденту Vesti.kz 26-летний футболист рассказал о своем повреждении и о том, что после игры сказал ему другой участник эпизода Денис Поляков, получивший прямую красную карточку после. Также игрок талдыкорганцев высказался об удалении соперника.

- После эпизода с Поляковым ты не смог самостоятельно покинуть поле. Что произошло, насколько тяжелой оказалась травма?

- В том эпизоде удар пришелся на нижнюю часть бедра, я получил глубокое рассечение и не смог продолжить игру, меня сразу отвезли в больницу и наложили 16 швов на место повреждения. Там же сделали рентген, слава Богу, все кости и связки целы. Касаемо восстановления, то через две недели снимут швы, пройду реабилитацию и буду готов.

- Полякова удалили. Ты согласен с таким решением?

- Думаю, да, это сто процентов удаление. Возможно, если бы не было такой открытой раны, то и удаления бы не последовало.

- Поляков после игры подходил к тебе?

- Да, звонил мне после игры, мы с ним поговорили, он принес мне извинения, сказал, что шел в единоборство и не хотел намеренно нанести травму.

- Мог ли "Жетысу" отобрать очки у "Кайрата"?

- Я думаю, что у "Кайрата" не шла игра в тот день. Да, у них были моменты, но они не могли их реализовать. Мы компактно оборонялись в первом тайме, плюс во втором тайме у них случилось удаление, поэтому я, конечно, считаю, что мы могли отобрать очки у "Кайрата". Сыграли только первый тур, я думаю, нам все по силам!

Травмы - это самое ужасное для футболиста. Буду стараться скорей восстановиться и вернуться на поле, чтобы помочь команде. Всем друзьям и болельщикам еще раз спасибо за поддержку. Всем здоровья и без травм!

Напомним, "Кайрат" в первом туре КПЛ вдесятером выиграл у "Жетысу" со счетом 2:0.

Джалилов, выступавший в 2020 году в первый лиге за "Академия Оңтүстік", присоединился к "Жетысу" в минувшее межсезонье. В матче с "Кайратом" он появился на поле на 46-й минуте, а на 50-й был заменен. Защитник "Кайрата" Поляков за это нарушение получил прямую красную карточку. Также сообщалось, что у игрока "Жетысу" травма колена, и он выбыл на длительное время.

Ранее Джалилов, родившийся в Кыргызстане, играл за талдыкорганский клуб, а также за "Тобол" и молодежную сборную Казахстана.