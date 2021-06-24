Надежный тыл "Ордабасы", лидер "Актобе" и эффективная атака "Кайрата". Символическая сборная 17-го тура КПЛ-2021

В 17-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу грянула сенсация - "Астана" в матче с "Ордабасы" потерпела первое поражение в сезоне.

Несколько игроков в этой встрече показали себя с наилучшей стороны. Vesti.kz представляют собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Бекхан Шайзада ("Ордабасы")

У голкипера южан было достаточно работы в матче с "Астаной". Шайзада отразил четыре удара, сделал два суперсейва и во всех случаях удачно действовал на выходах. Во многом его надежная игра не позволила "Астане" забить гол. Шымкентцы одержали победу со счетом 2:0.

Левый защитник: Сагадат Турсынбай ("Ордабасы")

Левый латераль в матче с "Астаной" принял участие в обеих голевых комбинациях южан. В первом случае ассистировал Багдату Каирову, а во втором стал соавтором гола в исполнении Жоао Пауло.

Центральный защитник: Юрий Логвиненко ("Актобе")

Капитан "Актобе", после возвращения в родной клуб, убедительно демонстрирует лидерские качества. В матче с "Кызыл-Жаром" Логвиненко сумел сравнять счет (1:1) и спасти "красно-белых" от поражения.

Центральный защитник: Темирлан Ерланов ("Ордабасы")

Ерланов безупречно выполнил свои оборонительные функции в матче с "Астаной". Неоднократно выходил победителем в единоборствах и умело справлялся с нейтрализацией форвардов столичных, что предопределило успех гостей.

Правый защитник: Багдат Каиров ("Ордабасы")

Крайний латераль шымкентской команды открыл счет в игре с "Астаной", удачно пробив головой после фланговой подачи. Безусловно, это один из лучших матчей Каирова.

Левый полузащитник: Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

Алыкулов, после возвращения в "Кайрат" из расположения сборной Кыргызстана, отметился результативным действием. Вышел на замену на 77-й минуте игры с "Каспием" и спустя 13 минут поставил точку в этом противостоянии - 5:1. В целом здорово усилил игру, приняв участие в предыдущей голевой комбинации.

Центральный полузащитник: Брайан Гарсия ("Атырау")

Бразильский хавбек провел очередной, хороший матч. На 82-й минуте поединка против "Жетысу" Брайан принес победу "нефтяникам" - 2:1.

Центральный полузащитник: Абдуллаи Диакате ("Ордабасы")

Опорный полузащитник "Ордабасы" может занести себе в актив матч с "Астаной" (2:0). В его активе 77 процентов точных передач, выиграл почти половину единоборств.

Правый полузащитник: Камо Оганесян ("Кайрат")

Универсал кайратовцев, выступавший в матче с "Каспием" на правом фланге, в привычной манере проделал огромный объем работы. При счете 3:1 в пользу своей команды красивым ударом головой замкнул диагональный навес от Гафуржана Суюмбаева.

Нападающий: Вагнер Лав ("Кайрат")

Форвард алматинцев впервые в этом сезоне оформил дубль. На его счету второй и третий мяч в ворота "Каспия", после которых интрига встречи была утрачена.

Нападающий: Жоао Пауло ("Ордабасы")

Лучший бомбардир КПЛ-2020 добил "Астану" красивым ударом с линии штрафной. Жоао Пауло отличился на 24-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу "Ордабасы". Больше результат не менялся.

Тренер: Александр Седнев ("Ордабасы")

Белорусский специалист первым в текущем сезоне нашел противоядие против "Астаны". Послужила ли взбучка от фанатов причиной впечатляющего визита "Ордабасы" в столицу, пока вопрос. Но результат на лицо.

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