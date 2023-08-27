"Мы не отказались от борьбы за чемпионство". Бабаян - о матче с "Кайратом" и тяжелой травме игрока сборной Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги матча 21-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб потерпел поражение в принципиальном противостоянии со счетом 0:1.
"Плюс-минус ровный матч, где-то у нас даже больше моментов было. Мы определенно рисковали, оставили футболистов, которые играли в Лиге конференций. На кону слишком много, поэтому решили не рисковать. Игроки, оставшиеся в Астане, работают по совершенно другому графику.
Вчера на тренировке очень серьезную травму получил Михаил Габышев - крестообразная связка, вероятно, его ждет долго восстановление.
Впереди у нас длинный перелет, сложный матч. Мы не отказались борьбы за чемпионский титул, но на данный момент задача номер один - выйти в групповой этап", - заявил тренер "Астаны".
"Астана" по итогам 21-го тура КПЛ занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.