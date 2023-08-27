"Мы не отказались от борьбы за чемпионство". Бабаян - о матче с "Кайратом" и тяжелой травме игрока сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:35
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги матча 21-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz

Столичный клуб потерпел поражение в принципиальном противостоянии со счетом 0:1. 

"Плюс-минус ровный матч, где-то у нас даже больше моментов было. Мы определенно рисковали, оставили футболистов, которые играли в Лиге конференций. На кону слишком много, поэтому решили не рисковать. Игроки, оставшиеся в Астане, работают по совершенно другому графику.

Вчера на тренировке очень серьезную травму получил Михаил Габышев - крестообразная связка, вероятно, его ждет долго восстановление.

Впереди у нас длинный перелет, сложный матч. Мы не отказались борьбы за чемпионский титул, но на данный момент задача номер один - выйти в групповой этап", - заявил тренер "Астаны". 

"Астана" по итогам 21-го тура КПЛ  занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49
2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41
3 Астана 20 12 4 4 24-16 40
4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36
5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35
6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28
7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28
8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26
9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25
10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23
11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18
12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18
13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15
14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Бабаян Григорий КПЛ Кайрат ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:56
КПЛ
"Ордабасы" потерял очки в матче с "Тоболом", но сохранил лидерство в КПЛ
Сегодня , 21:35
КПЛ
"Мы не отказались от борьбы за чемпионство". Бабаян - о матче с "Кайратом" и тяжелой травме игрока сборной Казахстана
Сегодня , 21:31
КПЛ
Видеообзор победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Сегодня , 20:57
КПЛ
Гол Маки Баньяка на последних минутах принес "Кайрату" победу над "Астаной"
Сегодня , 20:42
КПЛ
Футболист "Астаны" и сборной Казахстана получил травму и выбыл до конца года
Сегодня , 20:05
КПЛ
Видеообзор матча "Кызыл-Жар" - "Аксу" 1:0
Сегодня , 19:35
КПЛ
Еркебулан Сейдахмет сделал предложение возлюбленной перед матчем "Кайрата" с "Астаной"
Сегодня , 19:00
КПЛ
"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера КПЛ
Сегодня , 10:14
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Астана", "Тобол" - "Ордабасы" и еще двух игр 21-го тура КПЛ
Вчера , 22:59
КПЛ
"Кайсар" не сумел обыграть "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»