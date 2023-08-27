"Мы не отказались от борьбы за чемпионство". Бабаян - о матче с "Кайратом" и тяжелой травме игрока сборной Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги матча 21-го тура чемпионата Казахстана против "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб потерпел поражение в принципиальном противостоянии со счетом 0:1.

"Плюс-минус ровный матч, где-то у нас даже больше моментов было. Мы определенно рисковали, оставили футболистов, которые играли в Лиге конференций. На кону слишком много, поэтому решили не рисковать. Игроки, оставшиеся в Астане, работают по совершенно другому графику.

Вчера на тренировке очень серьезную травму получил Михаил Габышев - крестообразная связка, вероятно, его ждет долго восстановление.

Впереди у нас длинный перелет, сложный матч. Мы не отказались борьбы за чемпионский титул, но на данный момент задача номер один - выйти в групповой этап", - заявил тренер "Астаны".

"Астана" по итогам 21-го тура КПЛ занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49 2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41 3 Астана 20 12 4 4 24-16 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35 6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28 7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →