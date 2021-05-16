"Мы ждем свежей крови". Наставник "Ордабасы" - о том, как команда отобрала очки у "Тобола"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал матч 11-го тура КПЛ, в котором его команда отобрала очки у "Тобола". Он отметил, что ничья - закономерный результат.

"Тяжелый матч, важный для нас во всех отношениях и в стратегическом, и в психологическом плане. Футболисты отдали все силы, даже несмотря на то, что пропустили первыми и было удаление.

Мы верили, что можем не проиграть этот матч. Надо отдать должное сопернику, хорошая, сбалансированная команда. Но думаю, что, взвесив все за и против, ничья - закономерный результат.

Мы ждем свежей крови, то есть пополнение игроков из лазарета, и готовимся к следующему матчу. Конечно, последние результаты, поражения и ничьи давят на нас психологически, но мы очень хотим выиграть предстоящий матч. Мои футболисты молодцы, отдают все силы на поле, думаю, вряд ли кто-то их упрекнет в самоотдаче", - цитирует Седнева пресс-служба "Ордабасы".

Напомним, матч завершился ничьей 1:1, что отдалило "Тобол" от лидирующей в КПЛ "Астаны".

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