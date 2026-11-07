Муртазаев подписал контракт с новым клубом: его решение удивило многих

33-летний нападающий "Елимая" Роман Муртазаев был представлен в качестве нового игрока мини-футбольной команды "Адиль". Таким образом спортсмен не останется без игровой практики во время зимнего межсезонья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бууум! Новые трансферы МФК "Адиль"! К нашей команде присоединились звёздные и опытные футболисты!", - сказано в заявлении карагандинского клуба.



Отметим, что Муртазаев является уроженцем Караганды, а клуб "Адиль" выступает в карагандинской и любительской лигах по мини-футболу.

Последние три сезона Роман провёл в составе "Елимая". В кампании-2026 он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал один ассист. В КПЛ-2026 он стал лучшим казахстанским бомбардиром наряду с Артуром Шушеначевым из "Актобе" - по десять голов у обоих.

Кроме того, летом этого года Муртазаев провёл первый за четыре года матч в составе сборной Казахстана.

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