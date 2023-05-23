"Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"

Нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев вошел в число лучших игроков чемпионата Казахстана по версии Виктора Кумыкова. Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Кайсара" в беседе с корреспондентом Vesti.kz выделил данные 25-летнего форварда.

"Если говорить по итогам трети нынешнего чемпионата, то очень хорошо смотрятся Тагыберген и Жоао Пауло. Они вот выделяются сильно. Еще мне очень нравится Шушеначев - хороший нападающий. У него великолепные данные, он забивной. Не знаю, чего ему не хватает. Он может играть в Европе, в хорошем чемпионате. Польша? Да, для начала это отличный трамплин", - заявил Кумыков.

В нынешнем сезоне Шушеначев забил пять голов в девяти матчах КПЛ. В прошлом году игрок получал предложения от российских и польских клубов, но сделки по разным обстоятельствам не состоялись. Позже игрок продлил соглашение с "Кайратом" до конца 2024 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →