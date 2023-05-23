"Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"

Нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев вошел в число лучших игроков чемпионата Казахстана по версии Виктора Кумыкова. Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Кайсара" в беседе с корреспондентом Vesti.kz выделил данные 25-летнего форварда.
"Если говорить по итогам трети нынешнего чемпионата, то очень хорошо смотрятся Тагыберген и Жоао Пауло. Они вот выделяются сильно. Еще мне очень нравится Шушеначев - хороший нападающий. У него великолепные данные, он забивной. Не знаю, чего ему не хватает. Он может играть в Европе, в хорошем чемпионате. Польша? Да, для начала это отличный трамплин", - заявил Кумыков.
В нынешнем сезоне Шушеначев забил пять голов в девяти матчах КПЛ. В прошлом году игрок получал предложения от российских и польских клубов, но сделки по разным обстоятельствам не состоялись. Позже игрок продлил соглашение с "Кайратом" до конца 2024 года.