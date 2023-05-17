"Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:45
©ФК "Ордабасы"

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Акмаля Бахтиярова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал статус игрока в "Ордабасы". 24-летний полузащитник потерял место в стартовом составе в нынешнем сезоне.

"Сейчас будем думать. Не совсем красиво то, что сейчас происходит в "Ордабасы". Для меня странно, когда клуб в прошлом году был в цейтноте, никто туда не шел, долги, задерживали зарплату, бан стоял, и вот в это время Акмаль пришел и помог им. А сейчас пришли деньги, некоторым платят по 300 тысяч долларов, Акмаля при этом почти не выпускают.

Но, нет вопросов, скоро трансферное окно, посмотрим. Да, у Акмаля есть контракт с "Ордабасы", но, конечно, мне не нравится нынешняя ситуация. Я бы сказал, некоторые люди очень некорректно себя повели. Но футбольный бог видит все", - заявил Селюк. 

В этом году Бахтияров сыграл лишь в одном матче за "Ордабасы" в КПЛ. Напомним, что он является воспитанником алматинского "Кайрата". С 2017 года Бахтияров привлекался к тренировкам с главной командой. Транзитом через армянский "Арцах" в 2019 году перешел в "Сочи", в 2021 году часть сезона провел в "Жетысу", а затем отыграл сезон за "Олимп-Долгопрудный" в ФНЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Бахтияров Акмаль Ордабасы ФК КПЛ

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