"Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Акмаля Бахтиярова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал статус игрока в "Ордабасы". 24-летний полузащитник потерял место в стартовом составе в нынешнем сезоне.

"Сейчас будем думать. Не совсем красиво то, что сейчас происходит в "Ордабасы". Для меня странно, когда клуб в прошлом году был в цейтноте, никто туда не шел, долги, задерживали зарплату, бан стоял, и вот в это время Акмаль пришел и помог им. А сейчас пришли деньги, некоторым платят по 300 тысяч долларов, Акмаля при этом почти не выпускают.

Но, нет вопросов, скоро трансферное окно, посмотрим. Да, у Акмаля есть контракт с "Ордабасы", но, конечно, мне не нравится нынешняя ситуация. Я бы сказал, некоторые люди очень некорректно себя повели. Но футбольный бог видит все", - заявил Селюк.