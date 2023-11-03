"Актобе" не выпал из лидирующей тройки чемпионата Казахстана и вновь получил место в еврокубках, но с высокой вероятностью "красно-белых" ждет значительное обновление состава. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто может уйти и кого клуб сохранит.

Стоит учитывать, что многие игроки из нынешнего состава подбирались под Андрея Карповича, и сейчас мы знаем, что казахстанский специалист максимально близок к уходу из клуба и переезду в Семей. Соответственно, некоторые футболисты могут уйти, имея сразу два аргумента - закончился контракт и в клубе уже не будет тренера, который был в них заинтересован.

Среди казахстанской части у "Актобе" есть сразу несколько игроков, имеющих контракты как минимум на следующий год. Среди них - Алибек Касым, Бауыржан Байтана, Абылайхан Жумабек. В то же время заканчиваются контракты у опытных Стаса Покатилова и Дмитрия Шомко. Не совсем понятен статус Армана Кенесова, летом его с трудом удержали в "Актобе", но неизвестно, пересмотрели ли ему контракт с точки зрения длительности. Если нет, то наверняка он будет целью многих клубов КПЛ, включая "Астану", которая уже приходила за Арманом. Заканчивается соглашение и главной звезды команды - Максима Самородова. 21-летний нападающий сборной Казахстана нацелен уехать в Европу в ближайшее время.

Судя по данным Transfermarkt, закончились контракты и у многих легионеров, включая лидеров "Актобе" - Леонеля Струмию, Милоша Раичковича, Шину, Элдера Сантану и Луку Гадрани. Из аренды в бельгийский "Гент" должен вернуться Андерсон Ньянгбо. Также о своем уходе из "Актобе" уже объявил нападающий Андрия Филипович. Любопытно, что едва ли не единственный легионер, чей контракт действует и на следующий год, - это полузащитник Ихаб Ганаем.

На Сантану уже есть спрос от других казахстанских клубов, включая "Кайрат". Вероятно, востребованы внутри КПЛ будут и другие иностранцы, ведь Гадрани, Струмия, Раичкович и Филипович уже адаптированы к лиге и показали крепкий уровень.

Очевидно, что комплектация состава "Актобе" будет зависеть от выбора нового тренера. И сюрпризы возможны. Допустим, если в клуб придет Магомед Адиев или Самат Смаков, в команде могут остаться многие казахстанцы, включая Самородова.

Фото: ФК "Актобе"©