Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:41
©ФК "Актобе"

"Актобе" не выпал из лидирующей тройки чемпионата Казахстана и вновь получил место в еврокубках, но с высокой вероятностью "красно-белых" ждет значительное обновление состава. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто может уйти и кого клуб сохранит. 

Стоит учитывать, что многие игроки из нынешнего состава подбирались под Андрея Карповича, и сейчас мы знаем, что казахстанский специалист максимально близок к уходу из клуба и переезду в Семей. Соответственно, некоторые футболисты могут уйти, имея сразу два аргумента - закончился контракт и в клубе уже не будет тренера, который был в них заинтересован. 

Среди казахстанской части у "Актобе" есть сразу несколько игроков, имеющих контракты как минимум на следующий год. Среди них - Алибек Касым, Бауыржан Байтана, Абылайхан Жумабек. В то же время заканчиваются контракты у опытных Стаса Покатилова и Дмитрия Шомко. Не совсем понятен статус Армана Кенесова, летом его с трудом удержали в "Актобе", но неизвестно, пересмотрели ли ему контракт с точки зрения длительности. Если нет, то наверняка он будет целью многих клубов КПЛ, включая "Астану", которая уже приходила за Арманом. Заканчивается соглашение и главной звезды команды - Максима Самородова. 21-летний нападающий сборной Казахстана нацелен уехать в Европу в ближайшее время. 

Судя по данным Transfermarkt, закончились контракты и у многих легионеров, включая лидеров "Актобе" - Леонеля Струмию, Милоша Раичковича, Шину, Элдера Сантану и Луку Гадрани. Из аренды в бельгийский "Гент" должен вернуться Андерсон Ньянгбо. Также о своем уходе из "Актобе" уже объявил нападающий Андрия Филипович. Любопытно, что едва ли не единственный легионер, чей контракт действует и на следующий год, - это полузащитник Ихаб Ганаем. 

На Сантану уже есть спрос от других казахстанских клубов, включая "Кайрат". Вероятно, востребованы внутри КПЛ будут и другие иностранцы, ведь Гадрани, Струмия, Раичкович и Филипович уже адаптированы к лиге и показали крепкий уровень. 

Очевидно, что комплектация состава "Актобе" будет зависеть от выбора нового тренера. И сюрпризы возможны. Допустим, если в клуб придет Магомед Адиев или Самат Смаков, в команде могут остаться многие казахстанцы, включая Самородова. 

Фото: ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Актобе ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:41
КПЛ
Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
Сегодня , 12:59
КПЛ
Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"
Вчера , 20:00
КПЛ
"Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал
Вчера , 19:44
КПЛ
Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"
Вчера , 16:50
КПЛ
Новичок КПЛ-2024 "выгнал" Смакова ради Карповича
Вчера , 15:46
КПЛ
Назван новый клуб Андрея Карповича
Вчера , 13:40
КПЛ
РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба
1 ноября, 19:59
КПЛ
Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"
1 ноября, 16:20
КПЛ
"Астана" собралась вернуть Стойлова и Твумаси
1 ноября, 15:20
КПЛ
"Астана" выступила с сообщением
© 2008 - 2023 ТОО «EML»