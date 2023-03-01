Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:51
©ФК "Ордабасы"

Подписав большое количество игроков сборной Казахстана и статусных легионеров, "Ордабасы" также расстается с футболистами из прошлогоднего состава. В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов высказался о вероятном уходе Виктора Браги и Карама Султанова.

"Уйдут ли Султанов и Брага? Пока решения не приняты. Там есть детали, которые еще надо обговорить. Существует вероятность того, что Брага уйдет в аренду в "Мактаарал", но пока это в стадии обсуждения. По Султанову меньше ясности, ведь он свободный игрок, на данный момент у него нет контракта с "Ордабасы".

Подпишем ли мы еще игроков? Основную работу по селекции мы закончили. Летом, перед еврокубками, мы, наверняка, точечно усилим несколько позиций, но это будет максимум два-три игрока. Будем отталкиваться от того, что покажет команда в первой половине чемпионата Казахстана, посмотрим, каков игровой потенциал нынешнего состава", - отметил Абдубаитов.

Напомним, что в первом официальном матче сезона "Ордабасы" уступил "Астане" в игре за Суперкубок страны. Стартовую игру в КПЛ-2023 команда Александра Седнева проведет 4 марта против "Каспия".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Мактаарал ФК

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