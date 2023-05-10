Минимальной победой завершился матч "Астаны" в чемпионате Казахстана с двумя удалениями

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:56
©ФК "Астана"

"Астана" в перенесенном матче 19-го тура КПЛ-2023 сыграла на выезде с "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 33-й минуте забил форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.

Отметим, что "Мактаарал" заканчивал матч вдевятером. На 14-й минуте красную карточку получил Сагадат Турсынбай, а на 60-й минуте с поля был изгнан Одилжон Абдурахманов.

"Астана" набрала 21 очко и возглавила турнирную таблицу чемпионата Казахстана. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Астана ФК Мактаарал ФК КПЛ

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