Столичная "Астана" заплатит около 150 миллионов тенге за аренду стадиона "Хан-Тенгри" в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С конца прошлого года стадион "Астана Арена", на котором с 2009 года проводит свои домашние матчи команда, находится на реконструкции. Ожидается, что весь сезон-2024 "Астана" будет жить и тренироваться в Алматы.

При этом клуб заплатит полагающуюся по договору сумму ФК "Хан-Тенгри" в течение года.

Домашние матчи в чемпионате, а также в Кубке Лиги "Астана" планирует проводить на "Хан-Тенгри" (бывший стадион университета КазНУ), а еврокубковые игры – на Центральном стадионе южной столицы.