Алматинский "Кайрат" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В составе "черно-желтых" можно выделить звездного новичка Офри Арада, который выходил на поле в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Также в заявке алматинцев числятся Еркебулан Сейдахмет и Гульжигит Алыкулов, которых называют "казахским и кыргызским Месси" соответственно.
Первый матч в КПЛ-2023 подопечные Кирилла Кекера проведут 5 марта, когда примут "Атырау".
Заявка "Кайрата" выглядит так:
вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков, Вадим Ульянов;
защитники: Егор Ткаченко, Дамир Касабулат, Виктор Васин, Сергей Кейлер, Лев Кургин, Офри Арад, Александр Широбоков;
полузащитники: Антон Крачковский, Мирас Кобеев, Галымжан Кенжебек, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Адилет Садыбеков;
нападающие: Гульжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Жоао Пауло, Вячеслав Швырев, Абдулла Айбар.