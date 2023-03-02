Алматинский "Кайрат" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "черно-желтых" можно выделить звездного новичка Офри Арада, который выходил на поле в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Также в заявке алматинцев числятся Еркебулан Сейдахмет и Гульжигит Алыкулов, которых называют "казахским и кыргызским Месси" соответственно.

Первый матч в КПЛ-2023 подопечные Кирилла Кекера проведут 5 марта, когда примут "Атырау".

Заявка "Кайрата" выглядит так:

вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков, Вадим Ульянов;

защитники: Егор Ткаченко, Дамир Касабулат, Виктор Васин, Сергей Кейлер, Лев Кургин, Офри Арад, Александр Широбоков;

полузащитники: Антон Крачковский, Мирас Кобеев, Галымжан Кенжебек, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Адилет Садыбеков;

нападающие: Гульжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Жоао Пауло, Вячеслав Швырев, Абдулла Айбар.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →