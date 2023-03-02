Два "Месси" и трансферная бомба. "Кайрат" определился с составом на новый сезон

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:32
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "черно-желтых" можно выделить звездного новичка Офри Арада, который выходил на поле в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Также в заявке алматинцев числятся Еркебулан Сейдахмет и Гульжигит Алыкулов, которых называют "казахским и кыргызским Месси" соответственно.

Первый матч в КПЛ-2023 подопечные Кирилла Кекера проведут 5 марта, когда примут "Атырау".

Заявка "Кайрата" выглядит так:

вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков, Вадим Ульянов;

защитники: Егор Ткаченко, Дамир Касабулат, Виктор Васин, Сергей Кейлер, Лев Кургин, Офри Арад, Александр Широбоков;

полузащитники: Антон Крачковский, Мирас Кобеев, Галымжан Кенжебек, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин, Адилет Садыбеков;

нападающие: Гульжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Жоао Пауло, Вячеслав Швырев, Абдулла Айбар.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ
Новости
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