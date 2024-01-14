25-летний украинский защитник Юрий Мате находится на просмотре в футбольном клубе "Елимай", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Его последним клубом была латвийская "Лиепая", до нее он защищал цвета "Оболони" и находился в системе донецкого "Шахтера".

Мате принял участие в контрольном матче с венгерским "Вашашем" на УТС в Турции.

Напомним, "Елимай" в предыдущем сезоне стал победителем первой лиги и этим самым завоевал путевку в казахстанскую премьер-лигу. В межсезонье в клубе сменился главный тренер - на место Владимира Никитенко был назначен Андрей Карпович, возглавлявший до этого "Актобе".