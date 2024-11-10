В матче "Ордабасы" - "Елимай" определился четвертый участник еврокубков от Казахстана

Сегодня, 10 ноября, "Ордабасы" дома сыграл с "Елимаем" в заключительном туре премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

Игра прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами у победителей отметились Игорь Пластунов и Темирлан Ерланов. У гостей гол престижа забил Иван Свиридов.

В итоге "Ордабасы" набрал 42 очка и занял четвертое место в чемпионате страны и пробился в Лигу конференций. Также в еврокубках по итогам сезона сыграют чемпион страны - "Кайрат", серебряный призер - "Астана" и обладатель Кубка страны - "Актобе".