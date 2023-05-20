"Астана" обыграла "Кызыл-Жар" в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля отличились Вараздат Ароян (17-я минута), Марин Томасов (27-я) и Эльхан Астанов (90+7-я). У гостей голами отметились Хосе Витор (39-я) и Иван Граф (89-я, с пенальти).
При этом петропавловцы лишь со второй попытки реализовали пенальти, тогда как в первом случае Йосип Чондрич отбил мяч. Но голкипер убрал ногу с линии ворот до удара, за что судья повторно указал на "точку".
Благодаря этой победе столичный клуб набрал 25 очков и поднялся со второго места на первое в турнирной таблице, а петропавловцы (22), напротив, опустились с первой строчки на вторую.
В следующем туре, 28 мая, "Кызыл-Жар" дома примет "Ордабасы", а "Астана" на выезде встретится с "Атырау".