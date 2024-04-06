Матч с пенальти и отмененным голом выявил лидера КПЛ

В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги алматинский "Кайрат" дома сыграл с талдыкурганским "Жетысу", передает Vesti.kz.

"Кайратовцы" забили быстрый гол усилиями Жоао Пауло, однако судьи с задержкой отменили его из-за офсайда. После этого бразилец пробил в перекладину, а затем не смог с двух попыток реализовать пенальти.

Противостояние в итоге завершилось нулевой ничьей. Благодаря этому, "Кайрат" набрал восемь баллов и единолично возглавил турнирную таблицу. "Жетысу" с четырьмя очками в на девятой позиции.

Ранее, "Елимай" обыграл "Кайсар" (1:0), а "Кызыл-Жар СК" разгромил "Женис" (4:0).