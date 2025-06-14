"Жетысу" отобрал очки у "Кайрата" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева поля дважды вели, но алматинцы в обоих случаях отыгрались и спаслись от гостевого поражения.

У талдыкорганцев отличились Максим Ковель (19-я минута) и Ринат Сериккул (41-я). В составе алматинцев голы забили Габриэль Жоржиньо (36-я с передачи Дастана Сатпаева) и Егор Сорокин (52-я).



21 июня "Кайрат" примет "Кызылжар" в рамках 13-го тура, а "Жетысу" в этот день сыграет на выезде с "Тоболом".