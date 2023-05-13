Матч аутсайдеров чемпионата Казахстана завершился минимальной победой

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 16:58
©ФК "Аксу"

Павлодарский "Аксу" и актауский "Каспий" сыграли в матче девятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 17-й минуте забил Дмитрий Подстрелов.

В этом матче хозяева также сумели отличится. Но гол Тони Силвы на 67-й минуте оказался отмененным после просмотра VAR.

Таким образом, "Каспий" набрал восемь очков и догнал "Шахтер". Команды делят 11-12 место. "Аксу" с четырьмя баллами остался на предпоследней 13-й строчке.

Отметим, что для нового тренера "Каспия" Игора Ангеловски это первая победа в КПЛ. Ранее, "Каспий" под руководством экс-наставника сборной Северной Македонии сыграл две встречи вничью.

Что касается "Аксу", то павлодарцы проиграли второй матч подряд под руководством Вахида Масудова.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 9 7 0 2 13-9 21
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Аксу ФК Каспий КПЛ

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