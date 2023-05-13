Матч аутсайдеров чемпионата Казахстана завершился минимальной победой

Павлодарский "Аксу" и актауский "Каспий" сыграли в матче девятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 17-й минуте забил Дмитрий Подстрелов.

В этом матче хозяева также сумели отличится. Но гол Тони Силвы на 67-й минуте оказался отмененным после просмотра VAR.

Таким образом, "Каспий" набрал восемь очков и догнал "Шахтер". Команды делят 11-12 место. "Аксу" с четырьмя баллами остался на предпоследней 13-й строчке.

Отметим, что для нового тренера "Каспия" Игора Ангеловски это первая победа в КПЛ. Ранее, "Каспий" под руководством экс-наставника сборной Северной Македонии сыграл две встречи вничью.

Что касается "Аксу", то павлодарцы проиграли второй матч подряд под руководством Вахида Масудова.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 9 7 0 2 13-9 21 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →