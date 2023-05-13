Матч аутсайдеров чемпионата Казахстана завершился минимальной победой

Павлодарский "Аксу" и актауский "Каспий" сыграли в матче девятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 17-й минуте забил Дмитрий Подстрелов.
В этом матче хозяева также сумели отличится. Но гол Тони Силвы на 67-й минуте оказался отмененным после просмотра VAR.
Таким образом, "Каспий" набрал восемь очков и догнал "Шахтер". Команды делят 11-12 место. "Аксу" с четырьмя баллами остался на предпоследней 13-й строчке.
Отметим, что для нового тренера "Каспия" Игора Ангеловски это первая победа в КПЛ. Ранее, "Каспий" под руководством экс-наставника сборной Северной Македонии сыграл две встречи вничью.
Что касается "Аксу", то павлодарцы проиграли второй матч подряд под руководством Вахида Масудова.