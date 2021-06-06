61-летний казахстанский специалист Вахид Масудов покинул пост главного тренера "Махтаарала", сообщает KazFootball.kz.

"Некоторое время назад бразды правления клубом взял на себя Вахид Масудов. Тренер, который приступил к работе, как только приехал в Махтаарал, очень помог команде. В Кубке Республики Казахстан он с командой вышел в групповой этап, не проиграв ни одному сопернику.

Клуб занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Всего он сыграл с командой десять игр и проиграл только одну из них. Остается только поблагодарить тренеров, которые ничего не пожалели для команды. Среди них Иван Азовский. Теперь Масудова будем знать как главного тренера "Актобе",- говорится в сообщении клуба.

Отметим, что ранее была информация, что якобы Масудов возглавит "Актобе".

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