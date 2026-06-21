КПЛ
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Луиш Нани забил дебютный гол в КПЛ

©ФК "Актобе"

Португальская звезда Луиш Нани оформил первое взятие ворот в составе "Актобе" в КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии поразил ворота "Астаны" в домашнем матче "красно-белых" в рамках 14-го тура КПЛ этого сезона.

Португалец сделал это на 22-й минуте, удачно сыграв головой при подаче со штрафного.


Отметим, что ранее Нани забил два гола за "Актобе", но в Кубке Казахстана, оформив дубль в ворота "Елимая" (2:1).

Добавим, что Нани перешел в казахстанский клуб в начале 2026 года, возобновив игровую карьеру спустя год после окончания.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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