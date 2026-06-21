Луиш Нани забил дебютный гол в КПЛ

Португальская звезда Луиш Нани оформил первое взятие ворот в составе "Актобе" в КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии поразил ворота "Астаны" в домашнем матче "красно-белых" в рамках 14-го тура КПЛ этого сезона.

Португалец сделал это на 22-й минуте, удачно сыграв головой при подаче со штрафного.

Отметим, что ранее Нани забил два гола за "Актобе", но в Кубке Казахстана, оформив дубль в ворота "Елимая" (2:1).

Добавим, что Нани перешел в казахстанский клуб в начале 2026 года, возобновив игровую карьеру спустя год после окончания.