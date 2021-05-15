Стало известно, почему полузащитник шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло пропустил матч 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу с костанайским "Тоболом" (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", бразилец не готовился к матчу с "Тоболом", несмотря на то, что был полностью здоров. В итоге игрок даже не попал в заявку "Ордабасы".

"Но вроде как Пауло и еще несколько лидеров "Орды" недовольны тем, что им постоянно задерживают премиальные и готовы даже саботировать тренировки и матчи", - написал источник.

Добавим, что Пауло с шестью забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Ордабасы" в текущем сезоне, отыграв восемь матчей. Шымкентский клуб с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ.

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