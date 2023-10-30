Лучший бомбардир КПЛ-2023 сделал эмоциональное заявление

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:56
©ФК "Кайрат"

Лучший бомбардир КПЛ-2023 Жоао Пауло из "Кайрата" высказался о прошедшем сезоне, сообщают Vesti.kz.

35-летний бразилец забил 17 голов в завершившемся сезоне чемпионата Казахстана.

"Сердце человека может строить планы, но правильный ответ из уст исходит от Господа. Еще одно достижение и, конечно, я благодарю Бога за это благословение, я благодарю моих товарищей по работе, которые помогли мне добиться этого,тренера за доверие и мою семью за постоянную поддержку. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана - 2023, Спасибо, Господи!", - написал бомбардир в своем Instagram.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК

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