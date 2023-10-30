Лучший бомбардир КПЛ-2023 сделал эмоциональное заявление

Лучший бомбардир КПЛ-2023 Жоао Пауло из "Кайрата" высказался о прошедшем сезоне, сообщают Vesti.kz.

35-летний бразилец забил 17 голов в завершившемся сезоне чемпионата Казахстана.

"Сердце человека может строить планы, но правильный ответ из уст исходит от Господа. Еще одно достижение и, конечно, я благодарю Бога за это благословение, я благодарю моих товарищей по работе, которые помогли мне добиться этого,тренера за доверие и мою семью за постоянную поддержку. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана - 2023, Спасибо, Господи!", - написал бомбардир в своем Instagram.