Форвард "Кайрата" Хосе Канте получил приглашение в сборную Гвинеи на предстоящие товарищеские матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Гвинеи первый матч проведет с Турцией в Стамбуле 31 мая, при этом не исключается, что дата может быть скорректирована. Также в Анталье ожидаются игры с командами Того (5 июня), Косово (8 июня) и Нигера (11 июня).

30-летний Канте перешел в "Кайрат" 10 марта, подписав контракт до конца 2022 года. За "желто-черных" футболист провел десять матчей в КПЛ, забил шесть мячей и отдал два ассиста, а также стал лучшим бомбардиром клуба. Следующий матч в чемпионате алматинцы проведут на выезде с "Астаной" 23 мая.

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