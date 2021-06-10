Спортивный директор узбекистанского "Пахтакора" Джафар Ирисметов объявил о желании вернуть нападающего "Актобе" Игоря Сергеева, сообщает Championat Asia.

– Игорь вернется летом?

– Да, мы работаем над возвращением Сергеева летом. Но у него есть контракт с "Актобе". Мы следим за развитием событий.

– Если не получится трансфер Сергеева, будет ли другой нападающий? В любом случае отсутствие конкуренции у Дердийока не идет на пользу ни ему, ни команде.

– Я считаю, что Игорь – самый подходящий вариант для "Пахтакора", – сказал Ирисметов.

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Напомним, Сергеев перешел в "Актобе" перед стартом сезона. Узбекский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах и забил семь голов, с которыми является лучшим бомбардиром "красно-белых" в КПЛ.

Сергеев - лучший бомбардир "Пахтакора" в истории чемпионатов Узбекистана. В прошлом сезоне забил 16 голов в 24 играх, а его клуб стал чемпионом страны.

После 14 сыгранных туров "Актобе" идет на 11-м месте в турнирной таблице.

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