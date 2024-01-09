"Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание

Аргентинский легионер "Актобе" Леонель Струмия высказался о своем первом сезоне в Казахстане и озвучил цели на предстоящий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Puntalvillamaria.com.ar. Он назвал год в казахстанском клубе лучшим в своей карьере.

До этого Струмия на протяжении девяти лет выступал в чемпионате Латвии.

"Это очень популярный клуб, все матчи проходят при 20 тысячах зрителей. Они вручили мне капитанскую ленту, и в 2024 году мы будем бороться за титул", - заявил аргентинец.

Он отправился с "Актобе" в Турцию на предсезонные сборы. По его словам Казахстан достаточно экзотическая страна.

"Я уезжаю при температуре более 30 градусов, а в Казахстане -20. Это азиатская страна, с обычаями и образом жизни, очень отличающимися от наших, а также от Латвии, которая находится в Европе. К счастью, все прошло хорошо, и мы адаптировались вместе с семьей", - добавил он.

Несмотря на то, что в отличии от Латвии он не смог завоевать в Казахстане титулы, аргентинец настаивает на том, что это был его лучший год в профессиональном футболе.

"В "Актобе" со мной происходили сумасшедшие вещи. У меня был очень хороший год, хотя я и не выиграл титулов, как в Латвии, где я каждый год что-то выигрывал. Тем не менее, я бы сказал, что это мой лучший год в профессиональном футболе и я действительно наслаждался им в 31 год. Я чувствовал себя как в Аргентине из-за страсти людей, и через два месяца они дали мне капитанскую повязку, как раз в классическом матче против "Астаны", которую мы обыграли в двух проведенных матчах. На улице тебя останавливают, просят сфотографироваться и дают понять, что ты должен побеждать. Мы боролись на всех фронтах, но этого не произошло, в Лиге конференций мы уступили команде из Румынии ("Сепси") до этого пройдя соперника из Грузии (кутаисское "Торпедо").

Аргентинец рассказал о работе бывшим тренером "Актобе" Андреем Карповичем.

"Мне это нравится, и я был капитаном в латвийских командах. Я был удивлен, потому что только что пришел в клуб. Он объяснил, что мой профессиональный подход к тренировкам и игра за команду заставили его выбрать именно меня. Сейчас Карпович стал тренером "Елимая", и хотел взять меня, но я мотивирован остаться в "Актобе". Мне нравится играть за самый популярный клуб, и это заставляет меня стремиться и расти. Я без колебаний решил остаться. В день моего дня рождения (29 сентября), когда мы обыграли "Астану", люди скандировали мое имя. Очень приятно переживать это вместе с сыном и женой. В Латвии я тоже добился больших успехов, но уровень признания в Казахстане в первый год моего выступления был огромным, несмотря на то, что я не являюсь ни бомбардиром, ни признанным игроком", - заявил Струмия.

31-летний Струмия стал игроком "красно-белых" в начале года. Сыграл 30 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.