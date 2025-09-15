"Лига чемпионов? Я уверен в своих силах". 18-летний вратарь "Кайрата" готов заменить Анарбекова

В центральном матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Актобе" (1:0) тяжёлую травму получил вратарь алматинцев Темирлан Анарбеков. Вместо него в первом тайме на замену вышел 18-летний голкипер Шерхан Калмурза. В беседе с корреспондентом Vesti.kz юный вратарь рассказал о своём внезапном дебюте в КПЛ и состоянии коллеги.

"Кайрат" одержал минимальную победу (1:0) над принципиальным соперником благодаря голу Дастана Сатпаева.

По словам Калмурзы, он довольно быстро избавился от волнения в игре и в этом ему помогли опытные игроки обороны.

"В начале, конечно, не обошлось без волнения, но, когда уже вошёл в игру, начал подсказывать, руководить, уверенность появилась. Хочу сказать спасибо команде, опытным игрокам за поддержку, за их полную самоотдачу, это мне помогло. Гонка в КПЛ? Каждая игра сейчас как финал, осталось четыре матча и каждый из них будем играть как последний. Сыграю ли со "Спортингом"? Все может быть, пока не могу сказать точно, но буду готовиться, я уверен в своих силах. Каково состояние Анарбекова? Точно не знаю, но хочу выразить ему свою поддержку, надеюсь, он как можно скорее вернётся в строй", - заявил Шерхан.

Калмурза в нынешнем сезоне провёл семь матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге, в то время как игра против "Актобе" стала первой для Шерхана за основную команду "желто-черных" в официальных соревнованиях.





Отметим, что ранее из-за травмы у "Кайрата" также выбыл основной вратарь Александр Заруцкий. После минувшей игры с "Актобе" наставник алматинцев Рафаэль Уразбахтин заявил, что у Анарбекова диагностирован перелом челюсти.

В ночь с 18 на 19 сентября "Кайрат" проведёт первый матч в основном этапе Лиги чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49 2 Астана 22 14 5 3 55-23 47 3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44 4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39 5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39 6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32 7 Женис 22 7 10 5 27-21 31 8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31 9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24 10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20 11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19 12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18 13 Туран 23 4 4 15 16-42 16 14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).