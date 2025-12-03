КПЛ
Лидера "Кайрата" признали игроком года европейской страны

Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко получил звание лучшего футболиста Беларуси по итогам 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

Главная награда — закономерный итог сезона

Хавбек "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко был признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего года. Для 28-летнего полузащитника это звание стало логичным подтверждением его яркого сезона как на клубном, так и на международном уровне.

 Успехи в Казахстане

В 2025 году Громыко стал одним из ключевых футболистов алматинцев. В его активе — победа в чемпионате Казахстана и выигранный Суперкубок страны. Кроме того, вместе с "Кайратом" он пробился в основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов, что стало одним из главных достижений клуба последних лет.

Всего за календарный год Громыко провёл 40 матчей, в которых отметился шестью голами и одиннадцатью результативными передачами.


Вклад в сборной Беларуси

Полузащитник сыграл пять матчей в отборочном цикле чемпионата мира. Особенно ярко он проявил себя в поединке пятого тура против Дании (2:2), записав на свой счёт гол и ассист.

Громыко выступает за "Кайрат" с лета 2024 года, когда перешёл из "Кайсара" в статусе свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро (около 883 миллионов тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

