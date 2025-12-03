Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко получил звание лучшего футболиста Беларуси по итогам 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

Главная награда — закономерный итог сезона

Хавбек "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко был признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего года. Для 28-летнего полузащитника это звание стало логичным подтверждением его яркого сезона как на клубном, так и на международном уровне.

Успехи в Казахстане

В 2025 году Громыко стал одним из ключевых футболистов алматинцев. В его активе — победа в чемпионате Казахстана и выигранный Суперкубок страны. Кроме того, вместе с "Кайратом" он пробился в основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов, что стало одним из главных достижений клуба последних лет.

Всего за календарный год Громыко провёл 40 матчей, в которых отметился шестью голами и одиннадцатью результативными передачами.





Вклад в сборной Беларуси

Полузащитник сыграл пять матчей в отборочном цикле чемпионата мира. Особенно ярко он проявил себя в поединке пятого тура против Дании (2:2), записав на свой счёт гол и ассист.

Громыко выступает за "Кайрат" с лета 2024 года, когда перешёл из "Кайсара" в статусе свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро (около 883 миллионов тенге).

В "Кайрате" сделали заявление об Анарбекове