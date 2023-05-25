Лидер зарубежной сборной заинтересовал казахстанские клубы

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:44
©Федерация футбола Кыргызстана

Одним из лидеров гродненского "Немана" и сборной Кыргызстана по футболу Алимардоном Шукуровым интересуются клубы из высшей лиги чемпионата Казахстана, а также чемпион прошлого сезона в Кыргызстане "Абдыш-Ата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Родны футбол. Футбол Беларусi".

23-летний полузащитник выступает за "Неман" с 2021 года. В его карьере также были турецкий "Болуспор" и "Абдыш-Ата".

С 2017-го привлекается в сборную Кыргызстана.

Шукуров провел пять матчей в нынешнем чемпионате Беларуси, результативными действиями не отметился, тогда как "Неман" идет на третьем месте в таблице высшей лиги, набрав 20 очков после девяти матчей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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