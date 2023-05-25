Лидер зарубежной сборной заинтересовал казахстанские клубы

Одним из лидеров гродненского "Немана" и сборной Кыргызстана по футболу Алимардоном Шукуровым интересуются клубы из высшей лиги чемпионата Казахстана, а также чемпион прошлого сезона в Кыргызстане "Абдыш-Ата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Родны футбол. Футбол Беларусi".
23-летний полузащитник выступает за "Неман" с 2021 года. В его карьере также были турецкий "Болуспор" и "Абдыш-Ата".
С 2017-го привлекается в сборную Кыргызстана.
Шукуров провел пять матчей в нынешнем чемпионате Беларуси, результативными действиями не отметился, тогда как "Неман" идет на третьем месте в таблице высшей лиги, набрав 20 очков после девяти матчей.