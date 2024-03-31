Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов дал комментарий относительно прошедшего матча "Актобе" - "Женис" (3:0), сообщают Vesti.kz.

"Получилась тяжелая игра, после сборной необходимо было перестроиться. Сыграли хорошо, выполнили установку тренера. Первый тайм немного не задался в плане игры, но результат был хороший, во втором тайме взяли все в свои руки и довели до победы. Сегодня болельщики создали хорошую атмосферу на трибунах. Конечно, хочется быстрее сыграть при полных трибунах на Кобланды. Надеюсь, скоро это случиться. Алга Актобе", - цитирует хавбека Sportplustv.kz.

Напомним, в прошедшем матче в составе "Актобе" отличились Максим Самородов, Идрис Умаев и Дорни Ромеро. Оразов вышел на поле на 43-й минуте, заменив Самородова.