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Вчера 10:20

Лидер "Кайрата" вызван в европейскую сборную

©ФК "Кайрат"

Полузащитник алматинского "Кайрата" Гиорги Зария получил вызов в состав сборной Грузии на предстоящие матчи, передаютVesti.kz

Ранее хавбек пропустил матч с "Актобе" из-за повреждения. 

"Зариа вызван в сборную Грузии. Сегодня наш игрок прибыл в расположение своей национальной команды в Тбилиси", — сообщается в инстаграм алматинцев.

Сборная Грузии в июне проведет два товарищеских матча: пятого июня против Фарерских островов, восьмого июня против Кабо-Верде.

Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне провел за "Кайрат" 14 матчей, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

За сборную Грузии полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в её составе две игры.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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