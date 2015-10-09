Лидер "Кайрата" ведет переговоры с турецкими клубами

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал о возможных дальнейших перспективах полузащитника Валерия Громыко, который на днях покинул "Кайрат".

В 2025-м Громыко признали лучшим игроком Беларуси. После игры с "Арсеналом" в ЛЧ алматинский клуб объявил об уходе хавбека.

"Могу сказать, что интерес к Громыко проявляет клуб "Игдир" — один из лидеров турецкой Первой лиги. Команда базируется в Анкаре, и имеет богатого владельца. Есть диалог с "Антальяспор", но на них за восемь дней до закрытия трансферного окна наложен бан на регистрацию игроков. Общаемся и с "Фатих Карагюмрюк", - цитирует агента bel.football.

Напомним, с 2024 года Громыко защищал цвета алматинского "Кайрата", перебравшись в клуб из "Кайсара". За время выступлений за "желто‑черных" белорус провел 57 матчей, отметившись голами и 15 результативными передачами. На его счету два титула чемпиона Казахстана (2024 и 2025) и Суперкубок страны (2025). Кроме того, в сезоне 2025/26 Громыко вместе с командой впервые в истории клуба пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

