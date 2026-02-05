Российский защитник Егор Сорокин представлен в качестве нового игрока футбольного клуба "Чэнду Жунчэн", передают Vesti.kz.

При этом китайский клуб не раскрывает детали трансфера.

Ранее российский инсайдер Иван Карпов сообщал, что Сорокин изначально должен был перейти в другую китайскую команду — "Ухань Фри Таунс", с которой подписал предварительный контракт. Однако за два дня до матча Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" клуб отказался от договорённостей. Впереди грозил судебный процесс, но игрок нашёл другую команду в китайской Суперлиге — "Чэнду Жунчэн".

Последним клубом Сорокина был алматинский "Кайрат". Ранее россиянин также выступал за "Елимай", "Актобе", "Рубин", "Краснодар", "Нефтехимик" и "Тосно".

В сентябре 2018 года он был вызван в сборную России, заменив травмированного Илью Кутепова. Дебютировал в товарищеском матче против Чехии (5:1), выйдя на замену в конце встречи.



