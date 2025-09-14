Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Актобе", передают Vesti.kz.

Инцидент произошёл на 11-й минуте: голкипер при выходе на мяч столкнулся с игроком соперника и не смог продолжить игру. Анарбекова вынесли на носилках и увезли с поля на электрокаре. На его место вышел Шерхан Калмурза.

"По моим данным, предварительный диагноз у Темирлана Анарбекова - перелом челюсти. Уже понятно, что со "Спортингом" он не сыграет. Скорейшего выздоровления вратарю "Кайрата"!" - пишет Telegram-канал ЖаркOFF.

Напомним, что 19 сентября "Кайрат" стартует на общем этапе Лиги Чемпионов. В первом матче казахстанскому клубу предстоит сыграть с лиссабонским "Спортингом". Кроме того, в группе команде предстоят встречи с мадридским "Реалом", лондонским "Арсеналом", миланским "Интером", бельгийским "Брюгге", датским "Копенгагеном", греческим "Олимпиакосом" и кипрским "Пафосом".