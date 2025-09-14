КПЛ
Сегодня 17:51

Лидер "Кайрата" получил травму в матче КПЛ перед стартом ЛЧ

Темирлан Анарбеков. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Актобе", передают Vesti.kz.

Инцидент произошёл на 11-й минуте: голкипер при выходе на мяч столкнулся с игроком соперника и не смог продолжить игру. Анарбекова вынесли на носилках и увезли с поля на электрокаре. На его место вышел Шерхан Калмурза.

"По моим данным, предварительный диагноз у Темирлана Анарбекова - перелом челюсти. Уже понятно, что со "Спортингом" он не сыграет. Скорейшего выздоровления вратарю "Кайрата"!" - пишет Telegram-канал ЖаркOFF.

Напомним, что 19 сентября "Кайрат" стартует на общем этапе Лиги Чемпионов. В первом матче казахстанскому клубу предстоит сыграть с лиссабонским "Спортингом". Кроме того, в группе команде предстоят встречи с мадридским "Реалом", лондонским "Арсеналом", миланским "Интером", бельгийским "Брюгге", датским "Копенгагеном", греческим "Олимпиакосом" и кипрским "Пафосом".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →