Вчера 14:52

Лидер "Кайрата" нашел новый клуб после ухода и срыва трансфера

Егор Сорокин. ©ФК "Кайрат"

Стало известно, где продолжит карьеру российский защитник Егор Сорокин после ухода из футбольного клуба "Кайрат", передают Vesti.kz.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов, Сорокин будет играть в Китае. 30-летний центрбэк должен был оказаться в "Ухань Фри Таунс" и даже подписал с ними предварительный контракт. Однако за два дня до матча Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" — китайцы сообщили Егору, что отказываются от договоренностей. Впереди маячил суд, но игрок нашёл другой клуб из Суперлиги и переходит туда.

Это "Чэнду Жунчэн" — в среду Сорокин прилетел в Чэнду, где его представил команде главный тренер Алоизи. Завтра по плану медосмотр и подписание контракта на два года.

В прошедшем сезоне экс-защитник "Рубина" и "Краснодара" играл за "Кайрат", который покинул в конце января. За полтора года в алматинском клубе Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также россиянин был близок к переходу в "Торино", имелись варианты в Корее, США и Турции.

В сезоне-2025 "Чэнду Жунчэн" занял третье место в китайской Суперлиге.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

