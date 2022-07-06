Защитник алматинского "Кайрата" Виктор Васин может вернуться в московский ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Арсен Минасов.
"Я считаю, что Виктор здорово себя проявил в "Кайрате". Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали. Никаких трудностей с адаптацией у него не возникало. Ему там очень комфортно.
Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за все время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба", - цитирует Минасова Metaratings.
"Кайрат" заработал на трансфере игрока сборной Узбекистана
Напомним, Васин перешел в "Кайрат" в феврале этого года. Алматинский клуб купил игрока у ЦСКА за 100 тысяч евро.
В КПЛ-2020 россиянин провел 13 матчей за "Кайрат", в которых забил два гола. Контракт футболиста с алматинским клубом рассчитан до конца 2022 года.
В составе ЦСКА защитник трижды становился чемпионом России, по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также за сборную России он провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|2
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|3
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Аксу Ак
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|3
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|5
|ЦСКА М
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|6
|Локомотив М
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|10
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|11
|Пари Нижний Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|16
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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