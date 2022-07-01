"Кайрат" заработал на трансфере игрока сборной Узбекистана

Полузащитник олимпийской сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов покинул "Кайрат" по инициативе ташкентского "Локомотива", владеющего правами на игрока, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Локомотив" после впечатляющего выступления полузащитника на молодежном Кубке Азии решил прервать арендное соглашение с "Кайратом". За досрочное возвращение игрока алматинский клуб получит компенсацию, более того, "Кайрат" заработает определенный процент в случае дальнейшей продажи игрока.

В составе "Кайрата" Жалолиддинов провел семь матчей в чемпионате Казахстана, результативными действиями не отметился, при этом заработав три желтых карточки.

Добавим, что сегодня алматинский клуб также объявил об уходе еще трех игроков. Не исключено, что летом "Кайрат" покинут и ключевые легионеры.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →