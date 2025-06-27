Шымкентский "Ордабасы" пополнится еще одним украинским футболистом, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, полузащитник Владислав Наумец уже находится в расположении клуба.

"Завтра клуб представит его официально. Касательно характеристик игрока можем отметить, что он левша, быстрый, техничный. Довольно неплохое усиление", - пишет источник.



Ранее "Ордабасы" подписал другого украинского хавбека Юрия Вакулко, выступавшего за "Кривбасс", "Днепр", "Партизан" и другие команды.

Между тем "Ордабасы" расстался с воспитанником "Кайрата", подробности - тут.

Напомним, "Ордабасы" сыграет в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против грузинского "Торпедо" из Кутаиси. Первый матч пройдет 10 июля в Грузии, ответный - 17 июля в Шымкенте.