Сербский футболист Вук Митошевич продолжит карьеру у себя на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 1 января он присоединится к клубу "Радник" из Сурдулицы, цвета которого защищал в 2018-м и в период 2019-2020 годов.

Минувший сезон 30-летний легионер провел в составе карагандинского "Шахтера", за который во всех турнирах провел 29 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В Казахстане также выступал за "Кайсар" (2015) и "Актобе" (2016).

В его карьере еще были сербские "Войводина", "Ягодина", "Явор" (Иваница), а также венгерская "Кишварда".

Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.