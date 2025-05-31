Легионер остался без клуба после удаления в чемпионате Казахстана

Генеральный директор футбольного клуба "Атырау" Дидар Сыдыкбек официально подтвердил расставание с одним из игроков команды, передают Vesti.kz.

В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что клуб по взаимному согласию расторг контракт с грузинским защитником Георгием Гадрани.

В 11-м туре казахстанской премьер-Лиги "Атырау" потерпел крупное поражение на выезде от "Тобола" со счетом 0:5. В этом матче с 23-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления именно Гадрани. Защитник присоединился к "Атырау" в текущем сезоне и провел восемь игр в КПЛ-2025, заработав при этом два удаления.

Ранее он выступал за таджикский клуб "Хосилот", а также за грузинские команды "Мерани" (Мартвили), "Спаэри", "Сиони" и "Самтредиа".

В следующем туре, 14 июня, "Атырау" сыграет дома против "Улытау", а на следующий день "Тобол" отправится в гости к "Кайсару".