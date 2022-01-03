Защитник "Астаны" Энео Битри попрощался с казахстанским клубом, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее футбольный клуб официально объявил о расставании с двумя футболистами: помимо Битри, это Семир Смайлагич.

"С сегодняшнего дня я больше не играю в ФК "Астана". Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, директора, президента. Я желаю им удачи", - прокомментировал ситуацию Битри.

Албанский защитник присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за нее 18 матчей и забив два гола. Что же касается боснийского нападающего, то он отыграл в составе "Астаны" 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском "Кызыл-Жаре".