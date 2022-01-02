"Астана" объявила об уходе двух легионеров

ФК "Астана" расстается с двумя футболистами - Энео Битри и Семиром Смайлагичем, сообщается на сайте клуба.

Оба покидают клуб по обоюдному соглашению сторон.

Албанский защитник Битри присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за нее 18 матчей и забив два гола. Боснийский нападающий Смайлагич отыграл в составе "Астаны" 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском "Кызыл-Жаре".

"Футбольный клуб "Астана" благодарит футболистов за проведенное время в столичной команде и желает дальнейших успехов в карьере", - говорится в сообщении клуба.