Сегодня 07:15
 

Легионер "Кайрата" сделал заявление о своем уходе из клуба

Российский центральный защитник "Кайрата" Егор Сорокин официально заявил о своем уходе из алматинского клуба, сообщают Vesti.kz. Он сделает это по окончании действующего контракта, который истекает в конце января.

"31 января у меня заканчивается контракт, после этого я ухожу из "Кайрата", - заявил футболист в интервью "Чемпионату".

Сорокин выступает за "Кайрат" с лета 2024 года. За это время защитник провёл 53 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и две результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.

В текущем сезоне Сорокин помог "Кайрату" впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов. Россиянин провёл все 15 матчей в турнире с учетом квалификации.

Ранее сообщалось, что на него претендуют клубы из Южной Кореи и Китая.

