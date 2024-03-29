Легионер-чемпион нашел новый клуб после фиаско в Казахстане

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Сегодня 22:15
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Нигерийским защитник Фейт Фрайдей Обилор перешел в малайзийский футбольный клуб из города Куала-Лумпур ПДРМ, передают Vesti.kz.

При этом пресс-служба ПДРМ не уточнила детали контракта.

Последним клубом Обилора был павлодарский "Аксу", который в прошлом сезоне финишировал на последнем, 14-м месте и вылетел в первую лигу. В межсезонье у "Аксу" был шанс вернуться в премьер-лигу и заменить атакентский "Мактаарал", который отстранили от участия в чемпионате за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию. Однако руководство павлодарского клуба отказалось от выступления в высшем дивизионе из-за финансовых проблем.

Обилор в Казахстане еще играл за "Тараз". Также в его карьере были молдавский "Шериф", финские ХИК, "Интер Турку", "РоПС", "ПС Кеми", южноафриканский "Амазулу" и нигерийская "Бабанава".

С "Интер Турку" и "РоПС" становился серебряным призером чемпионата Финляндии (2012, 2015), а с ХИК выигрывал золото (2017, 2018).

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Аксу ФК КПЛ Тараз ФК Футбол Футбольные трансферы Малайзия
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