КПЛ
Сегодня 15:25

Легенда португальского футбола присоединился к казахстанскому клубу

Нани. ©ФК "Актобе"

Легенда португальского футбола Нани прибыл в расположение казахстанского клуба "Актобе" на сборах в Турции, передают Vesti.kz.

В январе он подписал контракт с казахстанской командой до конца 2026 года.

Португалец в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира. 

В его карьере также были португальские клубы "Эштрела" (Амадора), "Спортинг" (Лиссабон), турецкие "Адана Демирспор", "Фенербахче", испанская "Валенсия", итальянские "Лацио", "Венеция", американский "Орландо Сити" и австралийский "Мельбурн Виктори".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →