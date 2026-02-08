Легенда португальского футбола присоединился к казахстанскому клубу

Легенда португальского футбола Нани прибыл в расположение казахстанского клуба "Актобе" на сборах в Турции, передают Vesti.kz.

В январе он подписал контракт с казахстанской командой до конца 2026 года.

Португалец в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

В его карьере также были португальские клубы "Эштрела" (Амадора), "Спортинг" (Лиссабон), турецкие "Адана Демирспор", "Фенербахче", испанская "Валенсия", итальянские "Лацио", "Венеция", американский "Орландо Сити" и австралийский "Мельбурн Виктори".