КПЛ
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Легенда КПЛ решил покинуть казахстанский клуб, который выводил в еврокубки

©ФК "Шахтер"

Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс ушел из карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний футболист в текущем сезоне КПЛ был одним из лидеров "горняков" и выводил команду в качестве капитана. Всего на его счету 22 матча и два забитых мяча.

Впервые в "Шахтере" Каньяс оказался в 2012 году, а на следующий год помог команде впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги Европы. Также он несколько сезонов защищал цвета "Астаны", став в ее составе трехкратным чемпионом Казахстана. В "Шахтер" колумбиец вернулся в 2022 году.

По итогам сезона-2024 карагандинцы вылетели из высшего дивизиона. В первой лиге запрещается выход на поле иностранных футболистов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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