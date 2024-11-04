Легенда КПЛ решил покинуть казахстанский клуб, который выводил в еврокубки

Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс ушел из карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний футболист в текущем сезоне КПЛ был одним из лидеров "горняков" и выводил команду в качестве капитана. Всего на его счету 22 матча и два забитых мяча.

Впервые в "Шахтере" Каньяс оказался в 2012 году, а на следующий год помог команде впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги Европы. Также он несколько сезонов защищал цвета "Астаны", став в ее составе трехкратным чемпионом Казахстана. В "Шахтер" колумбиец вернулся в 2022 году.

По итогам сезона-2024 карагандинцы вылетели из высшего дивизиона. В первой лиге запрещается выход на поле иностранных футболистов.