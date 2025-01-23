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"Кызылжар" завершил матч вничью после разгрома

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"Кызылжар" завершил матч вничью после разгрома ©instagram.com/fcqyzyljar

Футбольный клуб "Кызылжар" провел товарищеский матч с венгерской командой "БВСК Зугло" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кызылжар" провел товарищеский матч с венгерской командой "БВСК Зугло" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч прошел в закрытом режиме.

Ранее "Кызылжар" в другой контрольной игре крупно уступил сербской "Воеводине".

Петропавловский клуб финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в команде сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева назначили белоруса Александра Бразевича. 

Также в тренерский штаб вошел экс-полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев.

В межсезонье "Кызылжар" расстался со многими игроками, подробности - тут.

Сегодня, 23 января, "Ордабасы" также сыграл свой товарищеский матч с московским ЦСКА, он обернулся разгромом.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кызыл-Жар СК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол Венгрия

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