"Кызыл-Жар" всухую обыграл "Каспий" и догнал "Кайрат"

Петропавловцы одержали пятую победу в сезоне.

Фото: ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Вчера 16:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 11
Кызыл-Жар - Каспий 2:0

Голы: Алмейда Алвес, 21 (1:0) ; Мульдинов, 53 (2:0)

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Турнирная таблица

Петропавловский "Кызыл-Жар" одержал победу над актауским "Каспием" в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Петропавловске, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Алвес Данило Алмейда (21-я минута) и Тимур Мульдинов (53-я).

Благодаря этой победе, ставшей пятой в сезоне, "Кызыл-Жар" набрал 17 очков и догнал идущий четвертым "Кайрат". "Каспий" (13) идет девятым.

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Метки:
Кызыл-Жар СК Каспий КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
2
Вчера 16:54
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