"Кызыл-Жар" всухую обыграл "Каспий" и догнал "Кайрат"

Петропавловский "Кызыл-Жар" одержал победу над актауским "Каспием" в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Петропавловске, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Алвес Данило Алмейда (21-я минута) и Тимур Мульдинов (53-я).

Благодаря этой победе, ставшей пятой в сезоне, "Кызыл-Жар" набрал 17 очков и догнал идущий четвертым "Кайрат". "Каспий" (13) идет девятым.

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